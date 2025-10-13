ua en ru
Модний вихід дружини Усика: як носити шкіряну спідницю цієї осені

Понеділок 13 жовтня 2025 14:17
Модний вихід дружини Усика: як носити шкіряну спідницю цієї осені Катерина Усик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Олександра Усика Катерина продемонструвала елегантний і водночас сміливий осінній образ, головним акцентом якого стала шкіряна спідниця.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її нову публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Шкіряна спідниця

Ключовий елемент образу - шкіряна спідниця. Катерина обрала обтислу спідницю-"олівець" довжини міді.

Замість класичного чорного вона зробила ставку на глибокий і насичений колір бордо (винний). Цей відтінок має дорогий, розкішний вигляд і є одним з ключових трендів осені 2025, що додає образу теплоти й глибини.

Модний вихід дружини Усика: як носити шкіряну спідницю цієї осеніКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Светр

Щоб збалансувати лук, дружина Усика доповнила спідницю чорним об'ємним светром із високою горловиною. Такий светр створює контраст текстур (м'який трикотаж проти гладкої шкіри) і підкреслює струнку фігуру.

Взуття

Лук завершують класичні туфлі-човники на високих підборах нейтрального кремового кольору. Світле взуття візуально подовжує ноги та не "обтяжує" низ образу, дозволяючи бордовій спідниці залишатися в центрі уваги.

Цей аутфіт - ідеальне поєднання класичної елегантності та сучасних трендів. Він доводить, що яскрава шкіра і гра на контрасті об'ємів (оверсайз светр + обтисла спідниця) - must-have прийоми для стильної та модної осені 2025.

Модний вихід дружини Усика: як носити шкіряну спідницю цієї осеніКатерина Усик показала шкіряну спідницю на осінь 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим ще можна носити шкіряну спідницю

Шкіряна спідниця - універсальний елемент гардероба, який легко адаптується під різні стилі, настрій і випадки. Ось кілька ідей, з чим її можна комбінувати цієї осені.

Сорочка або блузка

Класична біла сорочка або шовкова блузка - ідеальний варіант для офісу або ділових зустрічей. У парі зі спідницею-"олівцем" створює елегантний, стриманий образ. А якщо вибрати модель з бантом або акцентними рукавами - отримаєте модний лук без зайвої строгості.

Блейзер або жакет

Для лаконічного і стильного образу додайте до спідниці структурований блейзер. Особливо актуальні моделі оверсайз або подовжені варіанти з поясом. Такий лук має дорогий і модний вигляд - ідеально для зустрічей або стильного дня в місті.

Футболка або лонгслів

Для лука в стилі casual виберіть просту білу футболку або базовий лонгслів. Додайте кеди або лофери - і отримаєте зручний, але стильний образ на кожен день.

Водолазка або топ із високою горловиною

Тонка водолазка, заправлена в спідницю, - безпрограшний варіант для осінніх образів. Створює візуальну вертикаль і підкреслює фігуру. Для вечірнього виходу можна вибрати водолазку з блиском або металевою ниткою.

Взуття

Крім класичних туфель, шкіряну спідницю можна носити з високими чобітьми, ботильйонами або навіть грубими черевиками на тракторній підошві - все залежить від стилю, якого ви хочете досягти.

Модний вихід дружини Усика: як носити шкіряну спідницю цієї осеніКатерина Усик показала модну спідницю на осінь 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вас також може зацікавити

