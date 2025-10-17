Модно і тепло: Лілія Ребрик показала осінній "лук", який легко повторити

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Ребрик

Центральним елементом луку стала об'ємна стьобана куртка темно-зеленого відтінку - класика сезону в сучасному прочитанні. Куртка має оверсайз-крій, що надає речі візуальної м'якості та затишку. Її вільна форма контрастує з елегантним і більш струмливим низом, створюючи виразну гру силуетів.

Під курткою - комплект у тон: в'язаний светр з довгими рукавами й атласна спідниця, яка надає образу жіночності.

Завершують лук чорні ботильйони на тонких підборах, що робить образ універсальним як для прогулянки містом, так і для неформальної зустрічі або побачення.

Лілія Ребрик показала модний лук (скриншот)

Чому це працює

Монохром - ключ до вишуканості

Монохромні образи, які складаються з речей одного кольору, але різних фактур - беззаперечний тренд сезону. Такий прийом дає змогу створити дорогий і водночас стриманий вигляд. У випадку з образом Ребрик - глибокий зелений працює на створення спокійного, але виразного настрою.

Контраст фактур

Дута текстура верхнього одягу поєднується з гладким атласом спідниці. Це не тільки додає багатошаровості, а й робить образ більш "живим" - у ньому немає одноманітності, а є ритм і динаміка.

Гра силуетів

Об'ємна куртка в парі з легкою спідницею створює візуальний баланс. Верх надає об'єму, а низ витягує фігуру, роблячи її більш гармонійною. Це чудовий приклад, як працювати з пропорціями, не зраджуючи власному стилю.

Зміна взуття - зміна образу

Чорні підбори надають образу гламуру, проте їх можна замінити на масивні черевики або кросівки - і образ перетвориться на більш функціональний - для щоденного носіння.

Лілія Ребрик (скриншот)

Лілія Ребрик демонструє, як залишатися стильною навіть у прохолодну погоду і не жертвувати комфортом.

Її образ не лише приклад вдалої стилізації, а й джерело натхнення для тих, хто шукає універсальні та трендові рішення на кожен день.

Образ Лілії вкотре доводить: мода - це не лише речі, а відчуття себе в них. Цієї осені слід робити ставку на складні відтінки, контрастні фактури та свідомий підхід до поєднання стилів.