Найтепліший з 1881 року. Березень приніс Києву 15 температурних рекордів

Що відомо про температурні рекорди в Києві у березні

Експерти геофізичної обсерваторії розповіли, що згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря у березні в Києві склала 7,4°C. Це - на 4,9°C вище за кліматичну норму.

Наголошується, що березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень у столиці з 1881 року.

При цьому впродовж першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 18 березня. Тоді мінімальна температура під ранок знизилась до -4,3°C.

Тим часом найтепліше в Києві було 7 березня, коли максимальна температура після полудня досягла +20,2°C.

"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 37 мм, або 93% кліматичної норми", - підсумували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Публікація ЦГО імені Бориса Срезневського (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Варто зазначити, що Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського є найстарішою організацією в системі гідрометслужби України, а за широтою напрямків діяльності - не має аналогів у Європі.

За роки свого розвитку вона набула складної структури, яка включає:

ряд станцій (Агрометеорологічну станцію "Миронівка", гідрологічну станцію "Київ", об'єднані гідрометеорологічні станції "Вишгород" та "Київ", а також метеостанції "Баришівка", "Бориспіль", "Тетерів", "Яготин", "Біла Церква", "Фастів" і "Чорнобиль");

відділів;

секторів.

Її складники тісно пов'язані між собою, адже робота ЦГО охоплює метеорологічні, кліматологічні, гідрологічні вимірювання, отримання даних для радіаційно-екологічного контролю, спостереження за станом хімічного забруднення та інформацію про стан забруднення природного середовища.