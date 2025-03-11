Чи можливі в Україні руйнівні урагани: пояснення синоптика

Нещодавно в мережі почала ширитись інформація, буцімто на Україну насувається "руйнівний ураган". В Українському гідрометеорологічному центрі сказали, чи варто вірити подібним прогнозам і чи можливі урагани на наших територіях в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова представниці УкрГМЦ в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Чи можливі в Україні руйнівні урагани

Експерт нагадала, що впродовж вже щонайменше кількох тижнів у мережі регулярно з'являється інформація від недостовірних джерел.

"Скажімо так: якісь аматори намагаються розібратися в розрахункових моделях, які є у відкритих джерелах. І намагаються видати якийсь аналіз. Це ми чули і про "брудну хмару", і про якийсь "ураган", - зазначила вона.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що ці люди "безвідповідально ставляться до тієї інформації, яку публікують".

"Я вважаю, що в цей час, який в нас зараз є, коли інформаційний простір і так перенавантажений стресовими новинами, робити такі публікації з голосними заголовками (які насправді не відповідають дійсності або дуже перебільшені) - це неповага просто до громадян", - зауважила синоптик.

Птуха наголосила, що офіційні прогнози щодо погодних умов або явищ може випускати тільки гідрометцентр України, тож використовувати й довіряти інформації з недостовірних джерел не варто.

"Будь ласка, спостерігайте та слідкуйте тільки за нашими прогнозами й попередженнями - щоб не бути ошуканими та завчасно не лякатися тих новин, які насправді не є дійсними", - звернулась до українців представниця УкрГМЦ.

Зважаючи на чималу кількість повідомлень у мережі, буцімто на Україну насувається "руйнівний ураган", експерт пояснила, що насправді такі природні явища не є характерними для нашої країни.

"Саме для території України категорія "урагани" - не характерна. Ураганний вітер - це коли його швидкість перевищує 32 метри за секунду. Це - дуже багато... По рівнинній території України такі швидкості практично не спостерігаються", - розповіла синоптик.

Вона додала, що "одиничні якісь випадки" (наприклад, по узбережжю морів), "можливо і були". Проте дуже рідко.

Високі значення швидкості вітру, за словами Птухи, можуть бути також на високогірї (наприклад, у Карпатах) - на рівні 30 метрів за секунду та навіть дещо вище.

"Але це - високогір'я Карпат. Там такі швидкості є типовими під час проходження якихось атмосферних фронтів", - уточнила експерт.

Вона повідомила також, що найближчим часом у деяких регіонах України дійсно відбуватиметься певна зміна синоптичних процесів, однак ці зміни будуть "стандартними", тобто жодних "руйнівних ураганів" метеорологи не очікують.

"Традиційно під час проходження атмосферних фронтів, звичайно, буде посилення вітру. Воно завжди було, є і буде", - підсумувала Птуха.