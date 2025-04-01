Самый теплый с 1881 года. Март принес Киеву 15 температурных рекордов

Что известно о температурных рекордах в Киеве в марте

Эксперты геофизической обсерватории рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в марте в Киеве составила 7,4°C. Это - на 4,9°C выше климатической нормы.

Отмечается, что март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений в столице с 1881 года.

При этом в течение первой половины месяца было установлено 15 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 18 марта. Тогда минимальная температура под утро снизилась до -4,3°C.

Между тем теплее всего в Киеве было 7 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,2°C.

"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 37 мм, или 93% климатической нормы", - подытожили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Публикация ЦГО имени Бориса Срезневского (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Стоит отметить, что Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского является старейшей организацией в системе гидрометслужбы Украины, а по широте направлений деятельности - не имеет аналогов в Европе.

За годы своего развития она приобрела сложную структуру, которая включает:

ряд станций (Агрометеорологическую станцию "Мироновка", гидрологическую станцию "Киев", объединенные гидрометеорологические станции "Вышгород" и "Киев", а также метеостанции "Барышевка", "Борисполь", "Тетерев", "Яготин", "Белая Церковь", "Фастов" и "Чернобыль");

отделов;

секторов.

Ее составляющие тесно связаны между собой, ведь работа ЦГО охватывает метеорологические, климатологические, гидрологические измерения, получение данных для радиационно-экологического контроля, наблюдения за состоянием химического загрязнения и информацию о состоянии загрязнения природной среды.