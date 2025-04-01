Самый теплый с 1881 года. Март принес Киеву 15 температурных рекордов

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в течение марта 2025 года превысила климатическую норму. В этот период было зафиксировано 15 температурных рекордов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
Эксперты геофизической обсерватории рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в марте в Киеве составила 7,4°C. Это - на 4,9°C выше климатической нормы.
Отмечается, что март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений в столице с 1881 года.
При этом в течение первой половины месяца было установлено 15 температурных рекордов.
Холоднее всего в столице было 18 марта. Тогда минимальная температура под утро снизилась до -4,3°C.
Между тем теплее всего в Киеве было 7 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,2°C.
"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 37 мм, или 93% климатической нормы", - подытожили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Стоит отметить, что Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского является старейшей организацией в системе гидрометслужбы Украины, а по широте направлений деятельности - не имеет аналогов в Европе.
За годы своего развития она приобрела сложную структуру, которая включает:
Ее составляющие тесно связаны между собой, ведь работа ЦГО охватывает метеорологические, климатологические, гидрологические измерения, получение данных для радиационно-экологического контроля, наблюдения за состоянием химического загрязнения и информацию о состоянии загрязнения природной среды.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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