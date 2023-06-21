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В найстарішому районі Парижу пролунав гучний вибух, горять декілька будинків

Фото: в найстарішому районі Парижу пролунав гучний вибух, горять декілька будинків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В 5-му окрузі Парижу - найстарішому районі міста, пролунав гучний вибух. Над столицею Франції видніється великий шлейф диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Мешканці 5-го округу, щойно стався вибух газу на площі Альфонса Лаверана в районі Валь-де-Грас, деякі будівлі горять. Будь ласка, тримайтеся на відстані, щоб дати можливість пожежній бригаді втрутитися", - заявив перший заступник мера 5-го округу Едуард Сівель.

Наразі інформації про жертв, чи постраждалих немає. На місці подій працюють рятувальники, вулицю було перекрито.

Водночас очевидці стверджують, що деякі з цивільних могли опинитись під завалами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Туреччині пролунав потужний вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин. Тоді ж через вибух загинули 5 працівників заводу.

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