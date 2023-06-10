У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет

У Туреччині сьогодні, 10 червня, пролунав потужний вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин. Влада заявляє, що є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Вибух стався на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), який розташований в Анкарі. Після вибуху на місці інциденту спалахнула пожежа, а над підприємством помітили дим.

"Згідно з попередніми розслідуваннями, вважається, що вибух був спричинений хімічною реакцією", - сказав губернатор Анкари Васіп Шахін.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що через вибух загинули 5 працівників заводу. Через інцидент правоохоронці розпочали розслідування.