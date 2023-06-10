У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет
У Туреччині сьогодні, 10 червня, пролунав потужний вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин. Влада заявляє, що є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Вибух стався на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), який розташований в Анкарі. Після вибуху на місці інциденту спалахнула пожежа, а над підприємством помітили дим.
"Згідно з попередніми розслідуваннями, вважається, що вибух був спричинений хімічною реакцією", - сказав губернатор Анкари Васіп Шахін.
Міністерство оборони Туреччини заявило, що через вибух загинули 5 працівників заводу. Через інцидент правоохоронці розпочали розслідування.
#SONDURUM— A Haber (@ahaber) June 10, 2023
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın
Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH
Нагадаємо, нещодавно у Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку. Внаслідок атаки постраждало четверо дітей та дорослий, двоє з них були у критичному стані.
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