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В старейшем районе Парижа раздался громкий взрыв, горят несколько домов

Фото: в старейшем районе Парижа раздался громкий взрыв, горят несколько домов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В 5-м округе Парижа – старейшем районе города, раздался громкий взрыв. Над столицей Франции виднеется большой шлейф дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Жители 5-го округа, как только произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", - заявил первый заместитель мэра 5-го округа Эдуард Сивель.

Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. На месте событий работают спасатели, улица была перекрыта.

В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Турции прогремел мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Тогда же из-за взрыва погибли 5 работников завода.

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