В старейшем районе Парижа раздался громкий взрыв, горят несколько домов

"Жители 5-го округа, как только произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", - заявил первый заместитель мэра 5-го округа Эдуард Сивель.

Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Video envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL— Mat (@Namat_12) Июнь 21, 2023

Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. На месте событий работают спасатели, улица была перекрыта.

В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.