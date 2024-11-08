Найстаріший ліцей Одеси постраждав під час атаки 8 жовтня (фото)

Під час сьогоднішньої російської атаки на Одесу було пошкоджено один із найстаріших шкіл у місті - ліцей №125. Також під удар ворога потрапили 15 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він разом з керівником Одеської ОВА Олегом Кіпером прибули на місце, щоб скоординувати роботу з ліквідації наслідків атаки.

"Відпрацювала слідчо-оперативна група, розгорнуто намет. Також на місці працюють працівники закладу, батьки й небайдужі громадяни, працівники житлово-комунальних служб, благодійні організації", - повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд приділяє особливу увагу питанню облаштування шкільних укриттів.

Відомо, що на ці заходи в Одеській області у 2024 році було виділено понад 500 млн грн.

"Незважаючи на постійні атаки ворога, наші діти повинні мати доступ до якісної освіти, навчатись очно, але й одночасно бути захищеними від потенційних ризиків", - наголосив прем'єр-міністр.

Фото: ліцей №125 в Одесі (t.me Denys Smyhal)

Що відомо про ліцей № 125

Ліцей №125 (Одеський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад") є одним з найстаріших та престижних освітніх закладів міста.

Він розташований на вулиці Круговій, ліцей надає освітні послуги для дітей від дошкільного віку до старших класів.

Ліцей відомий якісною підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання, а також заклад пропонує широку програму освіти та позакласних заходів.

Атака на Одесу 8 жовтня

Чергова атака на місто та область розпочалася пізно увечері 7 жовтня. Місцеві повідомляли про вибухи. Відомо, що ворог вдарив по Одеському району дронами.

В ніч з 7 на 8 листопада російські загарбники продовжили атакувати БПЛА місто та область.

Вночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкоджені приватні житлові будинки. Також в одному з навчальних закладів міста було вибито вікна та пошкоджено фасад. Як з'ясувалося пізніше це був ліцей №125.