Старейший лицей Одессы пострадал во время атаки 8 октября (фото)

Во время сегодняшней российской атаки на Одессу была повреждена одна из старейших школ в городе - лицей №125. Также под удар врага попали 15 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он вместе с руководителем Одесской ОВА Олегом Кипером прибыли на место, чтобы скоординировать работу по ликвидации последствий атаки.

"Отработала следственно-оперативная группа, развернута палатка. Также на месте работают работники заведения, родители и неравнодушные граждане, работники жилищно-коммунальных служб, благотворительные организации", - сообщил Шмигаль.

Он напомнил, что правительство уделяет особое внимание вопросу обустройства школьных укрытий.

Известно, что на эти мероприятия в Одесской области в 2024 году было выделено более 500 млн. грн.

"Несмотря на постоянные атаки врага, наши дети должны иметь доступ к качественному образованию, учиться очно, но одновременно быть защищенными от потенциальных рисков", - подчеркнул премьер-министр.

Фото: лицей №125 в Одессе (t.me Denys Smyhal)

Что известно о лицее №125

Лицей №125 (Одесский учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней - дошкольное учебное заведение") является одним из старейших и престижных образовательных учреждений города.

Он расположен на улице Круговой, лицей предоставляет образовательные услуги для детей от дошкольного возраста до старших классов.

Лицей известен качественной подготовкой к внешнему независимому оцениванию, а также заведение предлагает широкую программу образования и внеклассных мероприятий.

Атака на Одессу 8 октября

Очередная атака на город и область началась поздно вечером 7 октября. Местные сообщали о взрывах. Известно, что враг ударил по Одесскому району дронами.

В ночь с 7 на 8 ноября русские захватчики продолжили атаковать БПЛА город и область.

Ночью глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о поврежденных частных жилых домах. Также в одном из учебных заведений города были выбиты окна и поврежден фасад. Как выяснилось позже, это был лицей №125.