Найскладніше на Дніпропетровщині: яка ситуація зі світлом по Україні сьогодні

Що кажуть у Міненерго

Цієї ночі та зранку росія знову атакувала низку об’єктів енергетики. Через що є нові знеструмлення у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики продовжують ремонтні та відновлювальні роботи. Повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють їх проведення й затримують відновлення електропостачання.

Найскладніша на ранок ситуація на Дніпровщині. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання області енергооб’єктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

До стабілізації ситуації у регіоні діють екстрені аварійні відключення. Також аварійні відключення застосовані у Харківській, Полтавській та Сумській областях.



Складною залишається ситуація у Києві та області. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово.

Що кажуть в "Укренерго"

Як зазначили у компанії, постійні атаки ворога на українську енергетику суттєво ускладнюють ситуацію в енергосистемі.

На цю годину у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.



Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми.



На Дніпропетровщині ситуація залишається вкрай складною. Енергетикам поступово вдається відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади продовжують працювати.

Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово.