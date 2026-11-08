На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишаються без світла після атак РФ
Через атаки Росії на енергосистему понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах Дніпропетровщини залишилися без електрики. Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та ДТЕК.
За даними ДТЕК, уночі ворог знову масовано атакував енергетику регіону і пошкодив важливі енергооб'єкти.
Без електропостачання залишилися споживачі в Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах, а також у самому Дніпрі. Загалом знеструмлено понад 600 тисяч споживачів.
Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. У ДТЕК наголосили, що першочергове завдання енергетиків - відновити живлення саме критичної інфраструктури.
Енергетики працюють над поверненням світла, проте їхню роботу ускладнюють повторні атаки.
Ганжа закликав тих, у кого є світло, ощадно споживати електроенергію. За його словами, від цього залежить стабільність енергосистеми.
Енергосистема Дніпропетровщини перебуває під ударами кілька днів поспіль. Ще ввечері 7 листопада внаслідок повторних атак світла не мали понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі. В ОВА тоді пообіцяли почати ремонт, щойно дозволить безпекова ситуація.
Перед цим ворог атакував дронами Дніпро та Самар, і пожежі охопили приватні будинки та інфраструктуру. А в ніч на 4 листопада, коли під ударом опинилися Рівне, Тернопільщина і Дніпро, у Дніпрі після удару по підприємству поранено двох людей.