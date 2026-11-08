На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишаються без світла після атак РФ

Через атаки Росії на енергосистему понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах Дніпропетровщини залишилися без електрики. Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та ДТЕК .

За даними ДТЕК, уночі ворог знову масовано атакував енергетику регіону і пошкодив важливі енергооб'єкти.

Без електропостачання залишилися споживачі в Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах, а також у самому Дніпрі. Загалом знеструмлено понад 600 тисяч споживачів.

Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. У ДТЕК наголосили, що першочергове завдання енергетиків - відновити живлення саме критичної інфраструктури.

Енергетики працюють над поверненням світла, проте їхню роботу ускладнюють повторні атаки.

Ганжа закликав тих, у кого є світло, ощадно споживати електроенергію. За його словами, від цього залежить стабільність енергосистеми.