На Харківщині через удар РФ близько 250 тисяч будинків залишилися без світла

Російський безпілотник вночі 8 листопада вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Харківській області. Без світла залишилися близько 250 тисяч абонентів.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

"Унаслідок влучання ворожого дрона типу "Герань-4" (або "Шахед") по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти", - повідомив Башкеєв.

На даний час інформація про постраждалих не надходила.

Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, проте точний час відновлення електропостачання поки невідомий.