Найсильніші санкції ЄС за 4 роки: розкрито зміст нового пакета проти Росії

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії стане найсильнішим за останні чотири роки.
Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.
"Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки - загалом до санкційних списків внесено 218 позицій", - наголосила Каллас.
За її словами, цього разу обмеження вводяться проти:
Також Брюссель не збирається ігнорувати постійні атаки Росії на цивільне населення, інфраструктуру та культурну спадщину України.
Саме тому ЄС вніс до санкційних списків понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, зокрема ключових учасників виробництва російських далекобійних безпілотників.
"Це доповнює санкції, запроваджені минулого тижня проти осіб, відповідальних за жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і цивільних затриманих, а також проти технологічних компаній, які допомагають Кремлю здійснювати репресії щодо користувачів інтернету", - пояснила Каллас.
З заявою з цього приводу виступив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
"Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета - Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі. Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова", - наголосив Власюк.
Він також зауважив, що ключові та принципові речі вдалося відстояти. Насамперед йдеться про:
"Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті - це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї", - наголосив Власюк.
За його словами, вже стартувала робота над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями. Цього разу у центрі уваги будуть причетні до депортації українських дітей та організатори псевдовиборів на окупованих територіях.
До речі, раніше фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти РФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії.
Окрім того, ми розповідали, чому так багато членів блоку гальмують ухвалення цих обмежень.