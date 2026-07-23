Самые сильные санкции ЕС за 4 года: раскрыто содержание нового пакета против России

21-й пакет санкций Евросоюза против России станет самым сильным за последние четыре года.
Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Х.
"Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года - всего в санкционные списки внесено 218 позиций", - подчеркнула Каллас.
По ее словам, на этот раз ограничения вводятся против:
Также Брюссель не намерен игнорировать постоянные атаки России на гражданское население, инфраструктуру и культурное наследие Украины.
Именно поэтому ЕС внес в санкционные списки более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе ключевых участников производства российских дальнобойных беспилотников.
"Это дополняет санкции, введенные на прошлой неделе против лиц, ответственных за жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских задержанных, а также против технологических компаний, помогающих Кремлю осуществлять репрессии в отношении пользователей интернета", - заявила Каллас.
С заявлением по этому поводу выступил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Главный вывод принятого 21-го санкционного пакета - Евросоюз в очередной раз доказал, что способен находить компромиссы и продолжать давление. Конечно, не обошлось без споров: отдельные партнеры снова пытались политизировать свои доходы от логистики российских энергоносителей (в частности, от перевозки СПГ). Также из окончательного проекта исключили патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова", - подчеркнул Власюк.
Он также отметил, что ключевые и принципиальные вещи удалось отстоять. Прежде всего речь идет о следующем:
"Хочу подчеркнуть: значительная часть предложений в этом пакете - прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства схем обхода санкций через третьи страны и информацию о новых компонентах в российском оружии", - подчеркнул Власюк.
По его словам, уже стартовала работа над 22-м пакетом и отдельными фокусными решениями. На этот раз в центре внимания будут причастные к депортации украинских детей и организаторы псевдовыборов на оккупированных территориях.
Кстати, фон дер Ляен раскрыла еще один козырь новых санкций против РФ.
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