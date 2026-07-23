Самые сильные санкции ЕС за 4 года: раскрыто содержание нового пакета против России

"Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года - всего в санкционные списки внесено 218 позиций", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, на этот раз ограничения вводятся против:

более сотни банков и криптовалютных операторов;

более 40 судов "теневого флота";

нескольких нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.

Также Брюссель не намерен игнорировать постоянные атаки России на гражданское население, инфраструктуру и культурное наследие Украины.

Именно поэтому ЕС внес в санкционные списки более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе ключевых участников производства российских дальнобойных беспилотников.

"Это дополняет санкции, введенные на прошлой неделе против лиц, ответственных за жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских задержанных, а также против технологических компаний, помогающих Кремлю осуществлять репрессии в отношении пользователей интернета", - заявила Каллас.

Как в ОПУ комментируют новые санкции ЕС против РФ

С заявлением по этому поводу выступил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Главный вывод принятого 21-го санкционного пакета - Евросоюз в очередной раз доказал, что способен находить компромиссы и продолжать давление. Конечно, не обошлось без споров: отдельные партнеры снова пытались политизировать свои доходы от логистики российских энергоносителей (в частности, от перевозки СПГ). Также из окончательного проекта исключили патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова", - подчеркнул Власюк.

Он также отметил, что ключевые и принципиальные вещи удалось отстоять. Прежде всего речь идет о следующем:

Заморозка потолка цен на нефть ($44,1 за баррель) . На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы повысить лимит, однако ЕС "заморозил" его пересмотр на год, чтобы не позволить Кремлю зарабатывать больше.

. На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы повысить лимит, однако ЕС "заморозил" его пересмотр на год, чтобы не позволить Кремлю зарабатывать больше. "Теневой флот". В список добавляют еще 50 судов . Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура - бункеровщики, порты, АЭС и НПЗ, которые обслуживают или перерабатывают российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, которые были приняты в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ с "Ямала" в Китай.

. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура - бункеровщики, порты, АЭС и НПЗ, которые обслуживают или перерабатывают российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, которые были приняты в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ с "Ямала" в Китай. Финансовый сектор . Очень масштабное решение - расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги, используемые для обхода санкций за пределами ЕС.

. Очень масштабное решение - расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги, используемые для обхода санкций за пределами ЕС. ВПК и торговля . Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов.

. Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов. Персональные ограничения и комбатанты. Под санкции попали почти 250 физических и юридических лиц. Также впервые вводится запрет на въезд в ЕС для российских военнослужащих, которые непосредственно участвовали в войне против Украины.

"Хочу подчеркнуть: значительная часть предложений в этом пакете - прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства схем обхода санкций через третьи страны и информацию о новых компонентах в российском оружии", - подчеркнул Власюк.

По его словам, уже стартовала работа над 22-м пакетом и отдельными фокусными решениями. На этот раз в центре внимания будут причастные к депортации украинских детей и организаторы псевдовыборов на оккупированных территориях.