Операция "Рубикон": как полиция провела крупнейшую облаву на наркомафию
Национальная полиция провела масштабную спецоперацию "Рубикон" в 21 регионе Украины. Это самый мощный удар по наркобизнесу за последние годы.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
Читайте также: Подпольный наркобизнес на сотни миллионов. Полиция накрыла сеть в 15 областях
По его словам, полицейские провели более 500 обысков в 21 регионе Украины. Было ликвидировано 34 нарколаборатории и 74 склада с наркотиками.
"Мы разрушили полный цикл незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков - от контрабандных поставок прекурсоров из стран ЕС до масштабной онлайн-дистрибуции через маркетплейсы, анонимные платформы и мессенджеры", - сообщил Выговский.
Как рассказал глава Нацполиции, в рамках международного взаимодействия вместе с Европолом и Центральным бюро расследований полиции Польши был проведен синхронный этап операции, что позволило перекрыть трансграничные каналы наркотрафика.
В общем разоблачены 4 организованных групп и преступная организация, часть из которых действовала в транснациональном формате. 123 фигурантам уже сообщено о подозрении.
Ориентировочная ежемесячная производственная способность этой инфраструктуры составляла более 700 кг наркотической продукции, а ожидаемая прибыль - сотни миллионов гривен.
Фото: Нацполиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации наркобизнеса (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Общий объем изъятых запрещенных веществ, которые не попали в незаконный оборот, превышает 27 миллионов доз, а их стоимость по ценам "черного" рынка составляет около 400 миллионов гривен.
"Это миллионы доз, которые не попали на улицы наших городов и не разрушат украинские семьи. Спасибо каждому оперативнику, следователю, аналитику, бойцам спецподразделений и всем, кто месяцами документировал деятельность этих группировок. Это была сложная и многоуровневая работа", - отметил Выговский.
Ликвидация наркобизнеса в Украине
Напомним, в мае прошлого года украинские полицейские разоблачили сеть наркобизнеса, которая действовала в 15 областях. Ее прибыль составляла около 330 млн гривен.
В Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.
В 2024 году в Кривом Роге задержали 24 участников преступных организаций, которые на сбыте метамфетамина "зарабатывали" до 9 миллионов гривен в месяц. Им объявили подозрения и отправили под стражу.
Также в Одесской области задержали четырех наркодилеров. Ежемесячный доход "бизнеса" составлял более 2 млн 250 тысяч гривен.