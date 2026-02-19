Операция "Рубикон": как полиция провела крупнейшую облаву на наркомафию

Национальная полиция провела масштабную спецоперацию "Рубикон" в 21 регионе Украины. Это самый мощный удар по наркобизнесу за последние годы.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, полицейские провели более 500 обысков в 21 регионе Украины. Было ликвидировано 34 нарколаборатории и 74 склада с наркотиками.

"Мы разрушили полный цикл незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков - от контрабандных поставок прекурсоров из стран ЕС до масштабной онлайн-дистрибуции через маркетплейсы, анонимные платформы и мессенджеры", - сообщил Выговский.

Как рассказал глава Нацполиции, в рамках международного взаимодействия вместе с Европолом и Центральным бюро расследований полиции Польши был проведен синхронный этап операции, что позволило перекрыть трансграничные каналы наркотрафика.

В общем разоблачены 4 организованных групп и преступная организация, часть из которых действовала в транснациональном формате. 123 фигурантам уже сообщено о подозрении.

Ориентировочная ежемесячная производственная способность этой инфраструктуры составляла более 700 кг наркотической продукции, а ожидаемая прибыль - сотни миллионов гривен.

Фото: Нацполиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации наркобизнеса (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Общий объем изъятых запрещенных веществ, которые не попали в незаконный оборот, превышает 27 миллионов доз, а их стоимость по ценам "черного" рынка составляет около 400 миллионов гривен.

"Это миллионы доз, которые не попали на улицы наших городов и не разрушат украинские семьи. Спасибо каждому оперативнику, следователю, аналитику, бойцам спецподразделений и всем, кто месяцами документировал деятельность этих группировок. Это была сложная и многоуровневая работа", - отметил Выговский.