Підпільний наркобізнес на сотні мільйонів. Поліція накрила мережу в 15 областях

Українські поліцейські викрили мережу наркобізнесу, яка діяла в 15 областях. Її прибуток становив близько 330 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції Івана Вигівського у Facebook.

Він зазначив, що наркомережа займалася виготовленням і продажем альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону на території 15 областей.



"Це і лабораторії, і склади, і місця фасування. Щомісячний обсяг виробництва перевищував 700 кг наркопродукції з прибутком близько 330 млн гривень", - додав Вигівський.

За його словами, завдяки роботі Департаменту боротьби з наркозлочинністю, поліцейським, слідчим, Офісу генпрокурора такий товар не потрапить до рук українців і за кордон.

Зокрема, у межах операції правоохоронці зупинили в Києві роботу так званого наркоцеху, який виявився одним із найбільших осередків з виготовлення наркотиків за останній час. Його замаскували під хімчистку та станцію полірування авто. Звідти вилучено 60 кг мефедрону та близько 2 тонн прекурсорів.

Фото: поліція викрила наркомережу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Поліцейські затримали головного організатора та 65 спільників міжрегіонального злочинного угруповання. Наркомережа складалася з 17 нарколабораторій з виготовлення альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону на території України. Також було ліквідовано 15 складів.

"Поліція вилучила: 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону, 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів", - додав Вигівський.