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Найпопулярніші вакансії в Україні: кого частіше шукають роботодавці

Фото: названі найпопулярніші вакансії в Україні (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні найчастіше шукають працівників для роботи сфері готельно-ресторанного бізнесу. Друге місце займає сфера обслуговування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні.

Зокрема, в березні 2023 на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Мова йде про 7220 нових вакансій, а найзатребуванішою є посада бармена (1370 пропозицій).При цьому друге місце посідає сфера обслуговування.

Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності.

У розмові з РБК-Україна HR-експерт Тетяна Пашкіна зазначила, що за рік війни перелік пропозицій на ринку праці не зазнав кардинальних змін.

Досі потрібні менеджери з продажів, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.

Разом з тим на виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів і тощо. Проте змінилися пропорції по містах.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні найбільше пропозицій роботи.

Також РБК-Україна повідомляло про те, хто в Україні отримує найвищі зарплати.

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