Де в Україні найбільше пропозицій роботи: рейтинг регіонів
Лідером за кількістю пропозицій роботи зараз є Київська область. У березні 2023 року на сайті Work.ua розміщено 22 787 вакансій із регіону.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділися безробітні.
Далі у рейтингу йдуть:
- Львівська область - 7 525 вакансій;
- Дніпропетровська область - 7 158 вакансій;
- Одеська область - 5 461 вакансій;
- Івано-Франківська область - 2 429 вакансії.
Однак кількість вакансій у прифронтових областях починає збільшуватися.
На порталі Work.ua наводять статистику збільшення пропозицій роботи у березні 2023 у Миколаївській 975 (+32% порівняно з лютим 2023) та Херсонської області – 119 вакансій (+21%).
Водночас серед претендентів найбільша конкуренція - у Київській області. Також багато хто шукає роботу у Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях.
Найнижча конкуренція - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, за даними Work.ua, якщо минулого року середня заробітна плата в Україні становила 15 тисяч гривень, то в березні 2023 року це вже 16 тисяч гривень. Найбільші зарплати в Україні пропонують працівникам ІТ сфери.
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