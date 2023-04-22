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Де в Україні найбільше пропозицій роботи: рейтинг регіонів

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Україна, Субота 22 квітня 2023 11:35
Де в Україні найбільше пропозицій роботи: рейтинг регіонів Фото: найбільше вакансій у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Лідером за кількістю пропозицій роботи зараз є Київська область. У березні 2023 року на сайті Work.ua розміщено 22 787 вакансій із регіону.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділися безробітні.

Далі у рейтингу йдуть:

  • Львівська область - 7 525 вакансій;
  • Дніпропетровська область - 7 158 вакансій;
  • Одеська область - 5 461 вакансій;
  • Івано-Франківська область - 2 429 вакансії.

Однак кількість вакансій у прифронтових областях починає збільшуватися.

На порталі Work.ua наводять статистику збільшення пропозицій роботи у березні 2023 у Миколаївській 975 (+32% порівняно з лютим 2023) та Херсонської області – 119 вакансій (+21%).

Водночас серед претендентів найбільша конкуренція - у Київській області. Також багато хто шукає роботу у Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях.

Найнижча конкуренція - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, за даними Work.ua, якщо минулого року середня заробітна плата в Україні становила 15 тисяч гривень, то в березні 2023 року це вже 16 тисяч гривень. Найбільші зарплати в Україні пропонують працівникам ІТ сфери.

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