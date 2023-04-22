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Самые популярные вакансии в Украине: кого чаще ищут работодатели

Фото: названы самые популярные вакансии в Украине (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине чаще всего ищут работников для работы в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Второе место занимает сфера обслуживания.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные.

В частности, в марте 2023 года на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Речь идет о 7220 новых вакансиях, а самой востребованной должность бармена (1370 предложений). При этом второе место занимает сфера обслуживания.

Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и рабочие специальности.

В разговоре с РБК-Украина HR-эксперт Татьяна Пашкина отметила, что за год войны перечень предложений на рынке труда не претерпел кардинальных изменений.

До сих пор нужны менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры.

Вместе с тем на производствах так же не хватает швей, слесарей и т.д. Однако изменились пропорции по городам.

Напомним, ранее мы писали, где в Украине больше всего предложений работы.

Также РБК-Украина сообщало о том, кто в Украине получает самые высокие зарплаты.

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