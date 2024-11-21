Найпопулярніші пільги, якими користуються ветерани в Україні: список

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ветерани можуть долучитися до реформування армії в Україні.

Читайте також, як ветеранам планують розширити пакет безкоштовних медичних послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.