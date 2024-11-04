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В Україні ветеранам пропонують долучитися до реформування армії: потрібно заповнити анкету

Україна, Київ, Понеділок 04 листопада 2024 20:25
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В Україні ветеранам пропонують долучитися до реформування армії: потрібно заповнити анкету Фото: Ветеран російсько-української війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ветеранам в Україні пропонують долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України (ЗСУ). Державний оператор тилу (ДОТ) запрошує ветеранів та ветеранок російсько-української війни взяти участь у відкритому конкурсі на працівників тилу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, в Україні майже мільйон ветеранів повертаються до цивільного життя після захисту держави, і тепер мають можливість долучитися до реформування системи забезпечення ЗСУ.

Під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани зможуть обрати напрямок діяльності та пройти базову підготовку. ДОТ ставить акцент на цінностях відкритості, людиноцентричності, професійності та доброчесності, які залишатимуться ключовими в процесі відбору та роботи.

Для участі у конкурсі ветерани можуть заповнити анкету до 15 грудня 2024 року на офіційному сайті ДОТ за посиланням: https://dotua.org/ua/veterans.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ветерани та люди з інвалідністю отримають можливість працевлаштуватися в сфері розмінування. Їхньою роботою стане аналіз супутникових і дронових знімків для виявлення мін. Зокрема, уже четверо українців, які постраждали через вибухонебезпечні предмети, влаштувалися на роботу в міжнародній організації The Halo Trust.

Також ми писали, що українські ветерани можуть отримати фінансову підтримку для започаткування чи розширення власного бізнесу. Програма надає стипендію до 1 мільйона гривень, а розмір виплат залежить від кількості створених робочих місць.

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