В Україні ветеранам пропонують долучитися до реформування армії: потрібно заповнити анкету

Ветеранам в Україні пропонують долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України (ЗСУ). Державний оператор тилу (ДОТ) запрошує ветеранів та ветеранок російсько-української війни взяти участь у відкритому конкурсі на працівників тилу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, в Україні майже мільйон ветеранів повертаються до цивільного життя після захисту держави, і тепер мають можливість долучитися до реформування системи забезпечення ЗСУ.

Під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани зможуть обрати напрямок діяльності та пройти базову підготовку. ДОТ ставить акцент на цінностях відкритості, людиноцентричності, професійності та доброчесності, які залишатимуться ключовими в процесі відбору та роботи.

Для участі у конкурсі ветерани можуть заповнити анкету до 15 грудня 2024 року на офіційному сайті ДОТ за посиланням: https://dotua.org/ua/veterans.