Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список

Популярные льготы, которыми пользуются украинские ветераны

Начальник отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Анастасия Селянинова рассказала, что в рамках опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов.

"Мы поинтересовались у ветеранов, какими льготами они или их семьи пользуются. Они могли выбрать несколько вариантов", - уточнила она.

Согласно результатам исследования, самыми популярными льготами, которыми пользуются украинские ветераны, можно считать:

коммунальные субсидии (69,2%)

безвозмездный проезд (48,9%)

пенсии (30,6%)

Несколько меньше голосов набрали:

медицинское обслуживание (12,6%)

льготы на обучение (9,7%)

денежная помощь (7,4%)

Наименее популярной среди ветеранов оказалась такая услуга как психологическая реабилитация (4,1%).

Актуальные для ветеранов льготы (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)

Селянинова рассказала также, что в вопросе удовлетворенности услугами больше всего респондентов указали на:

безвозмездный проезд - 44,3%

коммунальные субсидии - 42,6%

Тем временем больше всего недовольны ветераны:

медицинским обслуживанием - 46,9%

денежной помощью - 43,2%

Уровень удовлетворенности ветеранов актуальными услугами (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)

Отметим, что Украинский ветеранский фонд провел шестой онлайн-опрос среди ветеранов в октябре-ноябре 2024 года.

В фонде уточнили, что из-за труднодоступности респондентов и информации насчет генеральной совокупности, требования к выборке не устанавливались. То есть опрос имеет целью отразить общую проблематику целевой аудитории.