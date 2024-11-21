Державні пільги для учасників бойових дій: як їх отримати

Україна надає широкий спектр пільг для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги охоплюють медичну допомогу, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд та освітні переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram - канал Уряд online.

Пільги можуть бути призначені як самим учасникам бойових дій, так і членам їхніх сімей.

Важливо знати, що пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Для їх оформлення необхідно:

Нагадаємо,що статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці. Для оформлення УБД потрібно низка документів.

Крім того, посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.