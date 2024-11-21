Державні пільги для учасників бойових дій: як їх отримати
Україна надає широкий спектр пільг для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги охоплюють медичну допомогу, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд та освітні переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram - канал Уряд online.
Медичні пільги
- Безоплатні ліки та медичні вироби.
- Безоплатне зубопротезування – покриває послуги відновлення зубів.
- Першочергове обслуговування в медичних закладах – право на швидше отримання медичних послуг.
Комунальні пільги
- Знижка 75% на оплату квартплати та комунальних послуг.
- Знижка 75% на паливо для будинків без централізованого опалення.
Пільги на проїзд
- Безплатний проїзд у міському та приміському транспорті.
- Один раз на два роки - безплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом в обидва боки.
Освітні пільги
- Оплата навчання - повна або часткова за рахунок державного чи місцевого бюджетів.
- Пільгові кредити - довгострокові позики для здобуття освіти.
- Соціальні стипендії - підтримка студентів із родин УБД.
- Безплатні підручники - забезпечення необхідною літературою.
- Проживання в гуртожитках - безоплатно.
Пільги для родин УБД
- Оздоровлення дітей - відпочинок та реабілітація.
- Першочергові місця у навчальних закладах – право на пріоритетне зарахування до шкіл і вишів.
- Пільгове проживання у гуртожитках для членів родин.
Як оформити пільги
Важливо знати, що пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Для їх оформлення необхідно:
- Звернутися до відповідних органів, таких як Пенсійний фонд України, управління соціального захисту або інші установи, залежно від типу пільги.
- Подати необхідний пакет документів, що підтверджує статус УБД або зв'язок із ним для родин.
Пільги можуть бути призначені як самим учасникам бойових дій, так і членам їхніх сімей.
Нагадаємо,що статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці. Для оформлення УБД потрібно низка документів.
Крім того, посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.