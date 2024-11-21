Ветеранам планують розширити пакет безкоштовних медичних послуг: що у нього буде входити

Мінветеранів спільно з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та Міністерством охорони здоров’я презентували новий пілотний проєкт. Його мета - забезпечити ветеранів війни більш широким спектром безоплатних медичних послуг на первинному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

"Ветерани значно частіше стикаються з хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям. І ми, як держава, маємо реагувати на потреби людей, які ризикували своїм життям і здоров’ям заради нашої свободи і незалежності", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Отже, проєкт передбачає пакет впровадження таких нових послуг для ветеранів:

індивідуальний план обстеження і лікування;

скринінг хронічних захворювань;

реабілітація після травм опорно-рухового апарату;

психологічна підтримка;

консультації щодо подолання залежностей.

У МОЗ уточнили, що скористатися розширеним пакетом послуг зможуть ветерани війни (звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни).

Також планується, що фахівці із супроводу ветеранів допомагатимуть з консультаціями щодо пільг, матеріальних питань, адаптації до цивільного життя та інших аспектів.

У МОЗ нагадали, що у 2023 році вже стартував пілотний проєкт із безоплатного зубопротезування, яким вже скористалися понад 12 000 ветеранів.

Також там зазначили, що у 2025 році держава хоче виділити 190 млн грн з держбюджету на зберігання репродуктивних клітин військових.