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Ветеранам планують розширити пакет безкоштовних медичних послуг: що у нього буде входити

Четвер 21 листопада 2024 17:22
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Ветеранам планують розширити пакет безкоштовних медичних послуг: що у нього буде входити Фото: ветеран (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Мінветеранів спільно з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та Міністерством охорони здоров’я презентували новий пілотний проєкт. Його мета - забезпечити ветеранів війни більш широким спектром безоплатних медичних послуг на первинному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

"Ветерани значно частіше стикаються з хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям. І ми, як держава, маємо реагувати на потреби людей, які ризикували своїм життям і здоров’ям заради нашої свободи і незалежності", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Отже, проєкт передбачає пакет впровадження таких нових послуг для ветеранів:

  • індивідуальний план обстеження і лікування;
  • скринінг хронічних захворювань;
  • реабілітація після травм опорно-рухового апарату;
  • психологічна підтримка;
  • консультації щодо подолання залежностей.

У МОЗ уточнили, що скористатися розширеним пакетом послуг зможуть ветерани війни (звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни).

Також планується, що фахівці із супроводу ветеранів допомагатимуть з консультаціями щодо пільг, матеріальних питань, адаптації до цивільного життя та інших аспектів.

У МОЗ нагадали, що у 2023 році вже стартував пілотний проєкт із безоплатного зубопротезування, яким вже скористалися понад 12 000 ветеранів.

Також там зазначили, що у 2025 році держава хоче виділити 190 млн грн з держбюджету на зберігання репродуктивних клітин військових.

Окрім цього, Міністерство оборони України планує запустити нову ініціативу підтримки військовослужбовців під назвою "Плюси". Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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Мінстерство охорони здоров'я України Ветерани
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