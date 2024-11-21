Найпопулярніші пільги, якими користуються ветерани в Україні: список

Український ветеранський фонд провів опитування як чинних військовослужбовців, так і тих, хто вже не несе службу, і визначив, які актуальні пільги є для ветеранів найбільш корисними й затребуваними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на презентацію результатів дослідження "Актуальні потреби й проблеми ветеранів та ветеранок російсько-української війни".

У фонді уточнили, що через важкодоступність респондентів та інформації щодо генеральної сукупності, вимоги до вибірки не встановлювалися. Тобто опитування має на меті відобразити загальну проблематику цільової аудиторії.

Зазначимо, що Український ветеранський фонд провів шосте онлайн-опитування серед ветеранів (ветеранок) у жовтні-листопаді 2024 року.

Тим часом найбільш незадоволені ветерани :

Селянінова розповіла також, що у питанні задоволеності послугами найбільше респондентів вказали на:

Найменш популярною серед ветеранів виявилась така послуга, як психологічна реабілітація (4,1%).

Згідно з результатами дослідження, найпопулярнішими пільгами, якими користуються українські ветерани, можна вважати :

"Ми поцікавилися у ветеранів та ветеранок, якими пільгами наразі вони або їхні родини користуються. Вони могли обрати кілька варіантів", - уточнила вона.

Начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Анастасія Селянінова розповіла, що в межах опитування респонденти могли обрати кілька варіантів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ветерани можуть долучитися до реформування армії в Україні.

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