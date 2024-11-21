Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список
Украинский ветеранский фонд провел опрос как действующих военнослужащих, так и тех, кто уже не несет службу, и определил, какие актуальные льготы являются для ветеранов наиболее полезными и востребованными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов исследования "Актуальные потребности и проблемы ветеранов российско-украинской войны".
Популярные льготы, которыми пользуются украинские ветераны
Начальник отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Анастасия Селянинова рассказала, что в рамках опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов.
"Мы поинтересовались у ветеранов, какими льготами они или их семьи пользуются. Они могли выбрать несколько вариантов", - уточнила она.
Согласно результатам исследования, самыми популярными льготами, которыми пользуются украинские ветераны, можно считать:
- коммунальные субсидии (69,2%)
- безвозмездный проезд (48,9%)
- пенсии (30,6%)
Несколько меньше голосов набрали:
- медицинское обслуживание (12,6%)
- льготы на обучение (9,7%)
- денежная помощь (7,4%)
Наименее популярной среди ветеранов оказалась такая услуга как психологическая реабилитация (4,1%).
Актуальные для ветеранов льготы (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)
Селянинова рассказала также, что в вопросе удовлетворенности услугами больше всего респондентов указали на:
- безвозмездный проезд - 44,3%
- коммунальные субсидии - 42,6%
Тем временем больше всего недовольны ветераны:
- медицинским обслуживанием - 46,9%
- денежной помощью - 43,2%
Уровень удовлетворенности ветеранов актуальными услугами (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)
Отметим, что Украинский ветеранский фонд провел шестой онлайн-опрос среди ветеранов в октябре-ноябре 2024 года.
В фонде уточнили, что из-за труднодоступности респондентов и информации насчет генеральной совокупности, требования к выборке не устанавливались. То есть опрос имеет целью отразить общую проблематику целевой аудитории.
Напомним, ранее мы рассказывали, как ветераны могут приобщиться к реформированию армии в Украине.
Читайте также, как ветеранам планируют расширить пакет бесплатных медицинских услуг.
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