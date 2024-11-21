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Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список

Четверг 21 ноября 2024 18:06
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Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список Некоторые льготы для ветеранов популярнее, чем другие (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский ветеранский фонд провел опрос как действующих военнослужащих, так и тех, кто уже не несет службу, и определил, какие актуальные льготы являются для ветеранов наиболее полезными и востребованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов исследования "Актуальные потребности и проблемы ветеранов российско-украинской войны".

Популярные льготы, которыми пользуются украинские ветераны

Начальник отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Анастасия Селянинова рассказала, что в рамках опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов.

"Мы поинтересовались у ветеранов, какими льготами они или их семьи пользуются. Они могли выбрать несколько вариантов", - уточнила она.

Согласно результатам исследования, самыми популярными льготами, которыми пользуются украинские ветераны, можно считать:

  • коммунальные субсидии (69,2%)
  • безвозмездный проезд (48,9%)
  • пенсии (30,6%)

Несколько меньше голосов набрали:

  • медицинское обслуживание (12,6%)
  • льготы на обучение (9,7%)
  • денежная помощь (7,4%)

Наименее популярной среди ветеранов оказалась такая услуга как психологическая реабилитация (4,1%).

Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список

Актуальные для ветеранов льготы (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)

Селянинова рассказала также, что в вопросе удовлетворенности услугами больше всего респондентов указали на:

  • безвозмездный проезд - 44,3%
  • коммунальные субсидии - 42,6%

Тем временем больше всего недовольны ветераны:

  • медицинским обслуживанием - 46,9%
  • денежной помощью - 43,2%

Самые популярные льготы, которыми пользуются ветераны в Украине: список

Уровень удовлетворенности ветеранов актуальными услугами (скриншот: youtube.com/@ukrainemediacenter)

Отметим, что Украинский ветеранский фонд провел шестой онлайн-опрос среди ветеранов в октябре-ноябре 2024 года.

В фонде уточнили, что из-за труднодоступности респондентов и информации насчет генеральной совокупности, требования к выборке не устанавливались. То есть опрос имеет целью отразить общую проблематику целевой аудитории.

Напомним, ранее мы рассказывали, как ветераны могут приобщиться к реформированию армии в Украине.

Читайте также, как ветеранам планируют расширить пакет бесплатных медицинских услуг.

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