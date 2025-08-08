Чи зуміє "Кудрівка" повторити сенсацію? Повний розклад 2-го туру УПЛ та де дивитися матчі

У п'ятницю, 8 серпня стартує 2-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме чотири дні.

Гранди зіграють у Львові

У перший ігровий день відбудуться два матчі. О 15:30 дебютант еліти – "Полтава" прийме рівненський "Верес". Поєдинок пройде на арені "Зірка" в Кропивницькому. А о 18:00 на поле стадіону "Україна" у Львові вийде київське "Динамо". Після поразки в Лізі чемпіонів від кіпрського "Пафоса" на киян чекає непростий матч з "Рухом".

На суботу, 9 серпня заплановано також два матчі. Програму дня о 13:00 в Кривому Розі відкриють місцевий "Кривбас" та харківський "Металіст 1925". А о 15:30 в Черкасах ЛНЗ зіграє з "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського.

Найбільш насичений день – неділя, 10 серпня. Відбудуться одразу три поєдинки. О 13:00 в Києві зіграють "Оболонь" і "Олександрія". О 15:30 житомирське "Полісся" прийме ковалівський "Колос". А о 18:00 львівські "Карпати" – донецький "Шахтар". Цей матч, що пройде на стадіоні "Україна", має статус центрального в турі.

І в понеділок, 11-го серпня, фінальну крапку поставлять луганська "Зоря" та сенсаційний лідер УПЛ – "Кудрівка". Матч розпочнеться о 18:00 на столичній арені імені Валерія Лобановського.

Перелік матчів 2-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 серпня

15:30. "Полтава" – "Верес"

18:00. "Рух" – "Динамо"

Субота, 9 серпня

13:00. "Кривбас" – "Металіст 1925"

15:30. ЛНЗ – "Епіцентр"

Неділя, 10 серпня

13:00. "Оболонь" – "Олександрія"

15:30. "Полісся" – "Колос"

18:00. "Карпати" – "Шахтар"

Понеділок, 11 серпня

18:00. "Зоря" – "Кудрівка"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.