Наймодніше взуття літа 2025 - в'єтнамки: фешн-блогерка показала, з чим їх носити
Цього літа модниці обирають комфорт і простоту - головним взуттєвим трендом 2025 року стали в'єтнамки.
РБК-Україна з посиланням на Instagram фешн-блогерки Анук Іве (Anouk Yve) розповідає, з яким одягом поєднувати це взуття, щоб виглядати стильно.
Що таке в'єтнамки
В'єтнамки - це легке літнє взуття з відкритим носком і п'ятою, яке тримається на нозі за допомогою тонких ремінців у формі літери Y.
Один ремінець проходить між великим і другим пальцем, а два інших кріпляться з боків стопи. Найчастіше в'єтнамки виготовляють із гуми, пластику, шкіри або текстилю.
З чим носити в'єтнамки (фото: instagram.com/anoukyve)
Це ідеальний варіант для пляжу, відпочинку або спекотного міського літа. У 2025 році дизайнери переосмислили цей формат - тепер в'єтнамки можуть мати платформу, металеві елементи або навіть підбори.
Який вигляд має ідеальне взуття на літо (фото: instagram.com/anoukyve)
З чим носити в'єтнамки влітку 2025
З пляжною сукнею
Класика, яка ніколи не виходить із моди. Легкі в'єтнамки чудово поєднуються з напівпрозорими або лляними сукнями в стилі бохо, туніками або сарафанами. Образ доповнять солом'яний капелюх, об'ємна пляжна сумка та окуляри.
Порада: вибирайте в'єтнамки з м'якої гуми, з мінімальним дизайном - ідеально для відпочинку біля води.
Блогерка показала стильний лук із в'єтнамками (фото: instagram.com/anoukyve)
З шовковою спідницею
Це вже міський стиль. Контраст між розкішною фактурою шовку і мінімалізмом в'єтнамок створює модний акцент.
Порада: краще вибирати в'єтнамки зі шкіряними ремінцями або на невеличкій платформі, щоб виглядати більш зібраним і стильним. Додайте білу футболку, блузу або кроп-топ - і лук готовий.
В'єтнамки носять і в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)
З широкими джинсами
Стильні 90-ті повернулися - а значить, шльопанці з широкими джинсами знову в тренді. Головне - баланс: обирай однотонний верх або топ з відкритими плечима, щоб образ не виглядав занадто важким.
Порада: ідеально поєднуються зі штанами з деніму класичні чорні або білі в'єтнамки з більш щільного матеріалу.
В'єтнамки з джинсами (фото: instagram.com/anoukyve)
З білими лляними штанами
Перевірена формула відпускного шику. Лляні штани + базовий топ + мінімалістичні в'єтнамки - це завжди про смак.
Порада: вибирайте в'єтнамки в нейтральних відтінках - бежеві, карамельні, молочні. Вони гармонійно завершать образ і не перетягнуть увагу.
В'єтнамки та легкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)
З широкими штанами в смужку
Це поєднання - для тих, хто любить легку недбалість у поєднанні з елегантністю. В'єтнамки додають розслабленого літнього настрою, а штани в смужку - витягують силует і надають образу структури.
Найкраще в такому образі виглядають в'єтнамки в нейтральних кольорах: чорні, бежеві або білі. До такого луку пасуватимуть базова майка, лляна сорочка або кроп-топ.
Порада: додайте аксесуари: мінімалістичні прикраси, шопер або солом'яний капелюх - і образ готовий як для міста, так і для курорту.
В'єтнамки та штани в смужку (фото: instagram.com/anoukyve)
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