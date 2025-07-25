Самая модная обувь лета 2025 - вьетнамки: фешн-блогерша показала, с чем их носить

Этим летом модницы выбирают комфорт и простоту - главным обувным трендом 2025 года стали вьетнамки.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram фешн-блогерши Анук Иве (Anouk Yve) рассказывает, с какой одеждой сочетать эту обувь, чтобы выглядеть стильно.

Что такое вьетнамки

Вьетнамки - это легкая летняя обувь с открытым носком и пяткой, которая держится на ноге с помощью тонких ремешков в форме буквы Y.

Один ремешок проходит между большим и вторым пальцем, а два других крепятся по бокам стопы. Чаще всего вьетнамки изготовляют из резины, пластика, кожи или текстиля.

С чем носить вьетнамки (фото: instagram.com/anoukyve)

Это идеальный вариант для пляжа, отдыха или жаркого городского лета. В 2025 году дизайнеры переосмыслили этот формат - теперь вьетнамки могут иметь платформу, металлические элементы или даже каблуки.

Как выглядит идеальная обувь на лето (фото: instagram.com/anoukyve)

С чем носить вьетнамки летом 2025

С пляжным платьем

Классика, которая никогда не выходит из моды. Легкие вьетнамки прекрасно сочетаются с полупрозрачными или льняными платьями в стиле бохо, туниками или сарафанами. Образ дополнят соломенная шляпа, объемная пляжная сумка и очки.

Совет: выбирайте вьетнамки из мягкой резины, с минимальным дизайном - идеально для отдыха у воды.

Блогерша показала стильный лук с вьетнамками (фото: instagram.com/anoukyve)

С шелковой юбкой

Это уже городской стиль. Контраст между роскошной фактурой шелка и минимализмом вьетнамок создает модный акцент.

Совет: лучше выбирать вьетнамки с кожаными ремешками или на небольшой платформе, чтобы выглядеть более собранным и стильным. Добавьте белую футболку, блузу или кроп-топ - и лук готов.

Вьетнамки носят и в офис (фото: instagram.com/anoukyve)

С широкими джинсами

Стильные 90-е вернулись - а значит, шлепанцы с широкими джинсами снова в тренде. Главное - баланс: выбирай однотонный верх или топ с открытыми плечами, чтобы образ не выглядел слишком тяжелым.

Совет: идеально сочетаются с брюками из денима классические черные или белые вьетнамки из более плотного материала.

Вьетнамки с джинсами (фото: instagram.com/anoukyve)

С белыми льняными брюками

Проверенная формула отпускного шика. Льняные штаны + базовый топ + минималистичные вьетнамки - это всегда о вкусе.

Совет: выбирайте вьетнамки в нейтральных оттенках - бежевые, карамельные, молочные. Они гармонично завершат образ и не перетянут внимание.

Вьетнамки и легкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)

С широкими брюками в полоску

Это сочетание - для тех, кто любит легкую небрежность в сочетании с элегантностью. Вьетнамки добавляют расслабленное летнее настроение, а брюки в полоску - вытягивают силуэт и придают образу структуры.

Лучше всего в таком образе смотрятся вьетнамки в нейтральных цветах: черные, бежевые или белые. К такому луку будут подходить базовая майка, льняная рубашка или кроп-топ.

Совет: добавьте аксессуары: минималистичные украшения, шопер или соломенная шляпа - и образ готов как для города, так и для курорта.

Вьетнамки и брюки в полоску (фото: instagram.com/anoukyve)