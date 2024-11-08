Найменше злочинів. Стало відомо, які області найбезпечніші в Україні
За перші 9 місяців 2024-го в Україні скоєно 529 755 кримінальних злочинів. Це на 9 537 правопорушень менше, ніж було торік за аналогічний період.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі Генерального прокурора.
- Які регіони можна вважати найбезпечнішими
- У яких областях найбільше кримінальних правопорушень
- Яка ситуацію в інших областях
Які регіони можна вважати найбезпечнішими
За даними правоохоронців, з січня по вересень цього року найменше кримінальних правопорушень зафіксовано у наступних регіонах:
- Тернопільська область – 8 299
- Чернівецька область – 9 327
- Івано-Франківська область – 9 235
- Хмельницька область – 11 199
- Кіровоградська область – 11 932
- Волинська область – 13 106
- Рівненська область – 13 284
Зазначимо, що за статистикою найменше кримінальних злочинів зафіксовано в Криму – 374, у Севастополі – 76, а також у Луганській області – 4 909. Але це зумовлено не низькою злочинністю, а тим що півострів перебуває під окупацією і понад 90% Луганщини зараз не підконтрольні Україні, тому дані про правопорушення у цих регіонах не є репрезентативними.
Також зазначимо, у переліку найбезпечніших регіонів майже всі західні області, окрім Кіровоградської.
У яких областях найбільше кримінальних правопорушень
Найбільше кримінальних правопорушень з січня по вересень 2024 року зафіксовано:
- Київ – 48 023, Київська область – 27 348
- Донецька область – 52 053
- Дніпропетровська область – 51 184
- Харківська область – 49 867
- Запорізька область – 26 737
- Одеська область – 26 728
- Львівська область – 25 476
Варто наголосити, що у перелік регіонів із найвищою злочинністю увійшли усі найбільші міста України. Зауважимо також, що більш як половина Донецької області перебуває під окупацією росіян, тому статистика може не відображати повної ситуації щодо кількості правопорушень.
Додамо, що кількість у правопорушень у Київській області різко зменшилась. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано 43 864, а у 2024-му – 27 348. У Києві також зменшилась кількість злочинів на 3 198 випадків.
Найбільше кримінальних правопорушень цьогоріч зафіксовано у Києві та області (фото: Getty Images)
Яка ситуацію в інших областях
Кількість кримінальних правопорушень переважно залишається на тому ж рівні, що й торік. Втім, злочинність зросла у Сумській області, цьогоріч там зафіксували на 2 306 правопорушень більше. Натомість у Херсонській області – на 5 888 менше злочинів, але це може бути пов'язано із воєнними діями у регіоні і міграцією людей.
Дані по решті областях:
- Полтавська область – 19 910
- Сумська область – 17 285
- Миколаївська область – 16 675
- Вінницька область – 15 588
- Житомирська область – 14 775
- Закарпатська область – 14 755
- Херсонська область – 13 726
Додамо також, що за словами голови Національної поліції України Івана Виговського, рівень злочинності за два роки великої війни в Україні не зріс, втім збільшилась кількість тяжких і особливо тяжких злочинів, а вулична злочинність стала меншою.
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