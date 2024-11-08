Меньше всего преступлений. Стало известно, какие области самые безопасные в Украине

За первые 9 месяцев 2024 года в Украине совершено 529 755 уголовных преступлений. Это на 9 537 правонарушений меньше, чем было в прошлом году за аналогичный период.

Какие регионы можно считать самыми безопасными

По данным правоохранителей, с января по сентябрь этого года меньше всего уголовных правонарушений зафиксировано в следующих регионах:

Тернопольская область – 8 299

Черновицкая область – 9 327

Ивано-Франковская область – 9 235

Хмельницкая область – 11 199

Кировоградская область – 11 932

Волынская область – 13 106

Ровенская область – 13 284

Отметим, что по статистике меньше всего криминальных преступлений зафиксировано в Крыму – 374, в Севастополе – 76, а также в Луганской области – 4 909. Но это обусловлено не низкой преступностью, а тем, что полуостров находится под оккупацией и более 90% Луганской области сейчас тоже не подконтрольны Украине, поэтому данные о правонарушениях в этих регионах не репрезентативны.

Также отметим, что в перечень безопасных регионов почти все западные области, кроме Кировоградской.

В каких областях больше всего уголовных правонарушений

Больше всего уголовных правонарушений с января по сентябрь 2024 зафиксировано:

Киев – 48 023, Киевская область – 27 348

Донецкая область – 52 053

Днепропетровская область – 51 184

Харьковская область – 49 867

Запорожская область – 26 737

Одесская область – 26 728

Львовская область – 25 476

Следует отметить, что в перечень регионов с высокой преступностью вошли все крупнейшие города Украины. Заметим также, что более половины Донецкой области находятся под оккупацией россиян, поэтому статистика может не отражать полной ситуации относительно количества правонарушений.

Добавим, что количество правонарушений в Киевской области резко уменьшилось. За аналогичный период 2023 года было зафиксировано 43 864, а в 2024 году – 27 348. В столице также уменьшилось количество преступлений на 3 198 случаев.

Больше всего уголовных правонарушений в этом году зафиксировано в Киеве и области (фото: Getty Images)

Какая ситуация в других областях

Количество уголовных правонарушений в основном остается на том же уровне, что и в прошлом году. Преступность значительно возросла в Сумской области, в этом году там зафиксировали на 2 306 правонарушений больше, а в Херсонской области – на 5 888 меньше преступлений, но это может быть связано с военными действиями в регионе и миграцией людей.

Данные по остальным областям:

Полтавская область – 19 910

Сумская область – 17 285

Николаевская область – 16 675

Винницкая область – 15 588

Житомирская область – 14 775

Закарпатская область – 14 755

Херсонская область – 13 726

Добавим также, что, по словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, уровень преступности за два года великой войны в Украине не вырос, но увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а уличная преступность стала меньше.