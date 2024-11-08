Вимагали гроші з чоловіків. В Одесі викрили фейкових співробітників ТЦК

Правоохоронці викрили групу, яка видавала себе за працівників ТЦК та поліцейських. Вони вимагали гроші з чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію.

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донецької області. Вони зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку.

Зловмисники, використовуючи військову та поліцейську форму, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж "затримані" відмовлялися - фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В одному з випадків зловмисники очікували на чоловіка біля дому. Його звинуватили у нібито ухиленні від мобілізації та пригрозили доставити до ТЦК. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Чоловік віддав зловмисникам 3 тисячі доларів.

Один з учасників схеми був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблем з законом - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, крадіжки.

Зловмисників затримали "на гарячому". Правоохоронці провели обшуки, вилучивши форму, гроші, банківські картки, мобільні телефони, а також зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: в Одесі викрили фейкових співробітників ТЦК (npu.gov.ua)