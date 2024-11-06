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"Заробляв" на ухилянтах. На Закарпатті зловили на хабарях начальника районного ТЦК

Закарпатська область, Середа 06 листопада 2024 17:08
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"Заробляв" на ухилянтах. На Закарпатті зловили на хабарях начальника районного ТЦК Фото: на Закарпатті зловили на хабарі начальника районного ТЦК (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

На Закарпатті українські правоохоронці викрили схему, яку організував начальник районного ТЦК. Він "продавав" чоловікам підроблені документи про проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначили в СБУ, на Закарпатті викрили одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну з них організував начальник районного ТЦК, а другу - заступник комбригу тероборони.

&quot;Заробляв&quot; на ухилянтах. На Закарпатті зловили на хабарях начальника районного ТЦКФото: організатору схеми для ухилістів повідомили про підозру (t.me/SBUkr)

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти використали один і той самий метод - в обмін на хабарі пропонували чоловікам підроблені документи про "погане" здоров'я.

"Для цього чиновники забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку і могли незаконно виїхати за межі України", - уточнили в СБУ.

З кожного клієнта фігуранти вимагали від 4 тисяч доларів. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Організаторам схем загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, в Україні вже неодноразово викривали схеми ухилення від мобілізації, які організовували співробітники територіальних центрів комплектування.

Зокрема кілька тижнів тому стало відомо про затримання помічника начальника Подільського районного ТЦК. Він міг вимагати хабар в ухилянта.

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