Наймасштабніший удар за два роки: що передбачає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Удар по доходах від нафти та газу

Новий пакет запроваджує основу для майбутньої заборони на морські перевезення російської сирої нафти та нафтопродуктів. Під санкції потрапили 36 організацій енергетичного сектору та ще 46 суден "тіньового флоту", яким тепер заборонено доступ до портів ЄС.

Також Євросоюз запровадив обмеження на обслуговування російських танкерів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та криголамів.

З січня 2027 року російським компаніям заборонять користуватися терміналами ЗПГ на території блоку.

ВПК та боротьба з обходом санкцій

ЄС розширив санкційні списки, додавши 58 компаній, причетних до виробництва безпілотників та іншої зброї.

Вперше було активовано інструмент протидії обходу санкцій - заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через ризик їхнього реекспорту до РФ.

Під обмеження також потрапили 16 організацій із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.

Фінансові обмеження та криптовалюта

Пакет включає повну заборону на транзакції з 20 російськими банками. Через те, що Росія все частіше використовує цифрові активи для обходу фінансового тиску.

ЄС запровадив повну секторальну заборону на криптоплатформи, зареєстровані в РФ.

Також під санкції потрапила біржа, де торгується державний стейблкоїн A7A5.

Відповідальність за депортацію дітей

Окремий блок санкцій спрямований на осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей.

До списку включили п'ятьох осіб та одну організацію, які займалися викраденням та насильницькою асиміляцією неповнолітніх.

Також покарано пропагандистів та осіб, відповідальних за розкрадання культурної спадщини України.

Санкції проти Білорусі

Рада ЄС продовжила санкційний режим проти Білорусі до 28 лютого 2027 року.

Нові обмеження відображають "російський" пакет у сферах торгівлі, кібербезпеки та криптовалют, щоб унеможливити використання Білорусі як "чорного входу" для російських товарів.