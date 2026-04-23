Наймасштабніший удар за два роки: що передбачає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став наймасштабнішим за останні два роки. Обмеження стосуються енергетики, військово-промислового комплексу та фінансового сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Ради ЄС.
Новий пакет запроваджує основу для майбутньої заборони на морські перевезення російської сирої нафти та нафтопродуктів. Під санкції потрапили 36 організацій енергетичного сектору та ще 46 суден "тіньового флоту", яким тепер заборонено доступ до портів ЄС.
Також Євросоюз запровадив обмеження на обслуговування російських танкерів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та криголамів.
З січня 2027 року російським компаніям заборонять користуватися терміналами ЗПГ на території блоку.
ЄС розширив санкційні списки, додавши 58 компаній, причетних до виробництва безпілотників та іншої зброї.
Вперше було активовано інструмент протидії обходу санкцій - заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через ризик їхнього реекспорту до РФ.
Під обмеження також потрапили 16 організацій із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.
Пакет включає повну заборону на транзакції з 20 російськими банками. Через те, що Росія все частіше використовує цифрові активи для обходу фінансового тиску.
ЄС запровадив повну секторальну заборону на криптоплатформи, зареєстровані в РФ.
Також під санкції потрапила біржа, де торгується державний стейблкоїн A7A5.
Окремий блок санкцій спрямований на осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей.
До списку включили п'ятьох осіб та одну організацію, які займалися викраденням та насильницькою асиміляцією неповнолітніх.
Також покарано пропагандистів та осіб, відповідальних за розкрадання культурної спадщини України.
Рада ЄС продовжила санкційний режим проти Білорусі до 28 лютого 2027 року.
Нові обмеження відображають "російський" пакет у сферах торгівлі, кібербезпеки та криптовалют, щоб унеможливити використання Білорусі як "чорного входу" для російських товарів.
Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі 20-го пакета обмежень та анонсував нові проблеми для "рупорів" Кремля. Зокрема, йшлося про посилення тиску на нафтовий експорт та ВПК агресора.
Крім того, 23 квітня Європейська Рада погодила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Погашення цієї суми відбуватиметься не коштом українського бюджету, а за рахунок майбутніх репарацій від Російської Федерації.
Водночас у США розкритикували нещодавнє рішення про тимчасове скасування нафтових обмежень проти РФ на 30 днів. Американські сенатори назвали це "винагородою Путіну", яка дозволяла Кремлю отримувати додаткові 100 млн доларів доходів щодня.