Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області

Обстріл України у ніч на 9 червня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких:

479 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

20 ракет.

Загалом було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу.

Зокрема цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Рівненську область.

Окрім того, ППО працювала у Києві та області. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, в столиці пошкоджено офісну будівлю.

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