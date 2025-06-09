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Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області

Ілюстративне фото: в ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 червня російські окупанти вдались до наймасштабнішої атаки на Рівненську область за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля в коментарі "Суспільному".

За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей. 

"Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він. 

Голова ОВА додав, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.  

Обстріл України у ніч на 9 червня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких:

  • 479 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
  • 20 ракет.

Загалом було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу.

Зокрема цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Рівненську область.

Окрім того, ППО працювала у Києві та області. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, в столиці пошкоджено офісну будівлю.

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