Комбінована атака на Рівненську область: стало відомо про наслідки, є поранений

У ніч на 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область. Унаслідок ударів є щонайменше один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля .

Інші подробиці про наслідки нічної атаки РФ він пообіцяв надати пізніше. Коваль зазначив, що на місці влучень працюють представники Сил оборони та інших служб.

"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", - повідомив Коваль.

Атака на Україну 9 червня

Нагадаємо, в ніч на 9 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку. Спочатку РФ запустила ударні БПЛА.

У Києві та області працювала ППО, лунали вибухи. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці пошкоджено офісну будівлю.

У Рівному також пролунали вибухи через атаку ворожих БПЛА. Пізніше Повітряні сили повідомили, що Росія запустила крилаті ракети з Брянської області, проте не уточнювалося, з чого саме. Після цього пролунали повторні вибухи в Рівному.

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