ua en ru
Пн, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області

Понеділок 09 червня 2025 11:25
UA EN RU
Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області Ілюстративне фото: в ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 червня російські окупанти вдались до наймасштабнішої атаки на Рівненську область за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля в коментарі "Суспільному".

За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей.

"Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він.

Голова ОВА додав, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.

Обстріл України у ніч на 9 червня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких:

  • 479 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
  • 20 ракет.

Загалом було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу.

Зокрема цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Рівненську область.

Окрім того, ППО працювала у Києві та області. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, в столиці пошкоджено офісну будівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Комбінований обстріл Рівненщини та дрони у Києві: що відомо про нічну атаку РФ по Україні
Комбінований обстріл Рівненщини та дрони у Києві: що відомо про нічну атаку РФ по Україні
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках