Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області

У ніч на 9 червня російські окупанти вдались до наймасштабнішої атаки на Рівненську область за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля в коментарі "Суспільному".

За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей. "Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він. Голова ОВА додав, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.