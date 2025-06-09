Наймасштабніша атака за час війни. В ОВА розкрили деталі обстрілу Рівненської області
У ніч на 9 червня російські окупанти вдались до наймасштабнішої атаки на Рівненську область за час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля в коментарі "Суспільному".
За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей.
"Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він.
Голова ОВА додав, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.
Обстріл України у ніч на 9 червня
Цієї ночі російські терористи атакували Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких:
- 479 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
- 20 ракет.
Загалом було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу.
Зокрема цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Рівненську область.
Окрім того, ППО працювала у Києві та області. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, в столиці пошкоджено офісну будівлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.