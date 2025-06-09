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Самая масштабная атака за время войны. В ОВА раскрыли детали обстрела Ровенской области

Понедельник 09 июня 2025 11:25
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Самая масштабная атака за время войны. В ОВА раскрыли детали обстрела Ровенской области Иллюстративное фото: в ОВА раскрыли детали обстрела Ровенской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 июня российские оккупанты прибегли к самой масштабной атаке на Ривненскую область за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александра Коваля в комментарии "Суспільному".

По словам Коваля, российские террористы атаковали Ровенскую область десятками воздушных целей.

"Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что незначительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Также известно об одном раненом в Ровенском районе.

Обстрел Украины в ночь на 9 июня

Этой ночью российские террористы атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения, среди которых:

  • 479 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
  • 20 ракет.

Всего было обезврежено 479 средств воздушного нападения.

В частности этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Ровенскую область.

Кроме того, ПВО работала в Киеве и области. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в столице повреждено офисное здание.

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