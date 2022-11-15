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Наймасовіша атака. Стало відомо, скільки ракет випустила РФ сьогодні

Фото: Росія 15 листопада випустила Україною близько 100 ракет різного типу (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська сьогодні завдали по Україні найбільшого удару з початку війни. Окупанти випустили близько 100 ракет по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є робота ППО. Є збиття по всій Україні. Вже випущено 80 ракет і летить ще 20. Окупанти перевищили 10 жовтня, тоді було 84 ракети, а сьогодні вже сотня", - розповів він.

Також Гнат розповів, які ракети окупанти застосували для масованого обстрілу.

"Можемо сказати типи ракет. Це ракети Х-101 та Х-555, традиційно з Каспію та Ростовської області. Основна маса ракет повітряного базування. Решта ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря", - зазначив він.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет по кількох українських містах. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, ціллю ворога став житловий будинок у Печерському районі. Відомо про одного загиблого.

В Офісі президента вже відреагували на масштабну атаку росіян. Там кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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