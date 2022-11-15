Самая массовая атака. Стало известно, сколько ракет выпустила РФ сегодня

Российские войска сегодня нанесли по Украине самый массированный удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Есть работа ПВО. Есть сбитие по всей Украине. Уже выпущено 80 ракет и летит еще 20. Оккупанты превысили 10 октября, тогда было 84 ракеты, а сегодня уже сотня", - рассказал он.
Также Игнат рассказал, какие ракеты оккупанты применили для массированного обстрела.
"Можем сказать типы ракет. Это ракеты Х-101 и Х-555, традиционно из Каспия и Ростовской области. Основная масса ракет воздушного базирования. Остальные ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря", - отметил он.
Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе. Известно об одном погибшем.
В Офисе президента уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.
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