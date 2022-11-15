RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая массовая атака. Стало известно, сколько ракет выпустила РФ сегодня

Фото: Россия 15 ноября выпустила по Украине около 100 ракет разного типа (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска сегодня нанесли по Украине самый массированный удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Есть работа ПВО. Есть сбитие по всей Украине. Уже выпущено 80 ракет и летит еще 20. Оккупанты превысили 10 октября, тогда было 84 ракеты, а сегодня уже сотня", - рассказал он.

Также Игнат рассказал, какие ракеты оккупанты применили для массированного обстрела.

"Можем сказать типы ракет. Это ракеты Х-101 и Х-555, традиционно из Каспия и Ростовской области. Основная масса ракет воздушного базирования. Остальные ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря", - отметил он.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе. Известно об одном погибшем.

В Офисе президента уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украинеракетный удар