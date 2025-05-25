"Наймасованіший удар з часів II Світової війни": розкрито наслідки атаки РФ на Конотоп

Комбінована повітряна атака вночі 25 травня

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські терористи масовано атакували територію України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Дана комбінована атака стала другою поспіль після вчорашнього обстрілу, коли основною ціллю ворога був Київ.

Сьогодні столиця також зазнала атаки, як і низка інших міст у різних областях країни. Так, повідомлялося про вибухи у Києві, у Харкові, у Конотопі та Сумах, у Тернополі, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові та в Запорізькій області.

Крім того, відомо про постраждалих у Києві, Харкові та Київській області (в останній - загинули три людини).

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ вночі 25 травня.

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