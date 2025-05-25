Самый массированный удар со времен II Мировой войны: раскрыты последствия атаки на Конотоп

Комбинированная воздушная атака ночью 25 мая

Напомним, в ночь на 25 мая российские террористы массированно атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Данная комбинированная атака стала второй подряд после вчерашнего обстрела, когда основной целью врага был Киев.

Сегодня столица также подверглась атаке, как и ряд других городов в разных областях страны. Так, сообщалось о взрывах в Киеве, в Харькове, в Конотопе и Сумах, в Тернополе, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове и в Запорожской области.

Кроме того, известно о пострадавших в Киеве, Харькове и Киевской области (в последней - погибли три человека).

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ ночью 25 мая.

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