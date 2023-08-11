Найманці "Вагнера" приєднаются до армії Білорусі на кордонах НАТО, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, неподалік польсько-литовського кордону. У міністерстві заявили, що навчання покликані врахувати уроки, що були зроблені російськими військовими в Україні.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" як інструкторів", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як виступаючі проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

Найманці "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Литви та Польщі. Навчання проводяться на білоруському полігоні "Гозький" та в Гродненській області, які розташовані поруч із кордоном з Польщею та Литвою та Сувальським коридором.

Частина найманців "Вагнера" переїхала до Білорусі після заколоту лідера групи Євгена Пригожина наприкінці червня. Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців".

Олександр Лукашенко заявив, що найманці "Вагнера" готують провокації на території Польщі.

У НАТО заявили, що не бачать прямої або непрямої загрози з боку російських бойовиків, які перебувають у Білорусі.

Сполучені Штати Америки продовжують відстежувати переміщення та дії найманців "Вагнера" у Білорусі.