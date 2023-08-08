У НАТО заявили, що не бачать загрози від "вагнерівців" у Білорусі

НАТО спостерігає за всією військовою діяльністю в Білорусі. Однак Альянс наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку бойовиків російської ПВК "Вагнер".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця НАТО Оана Лонгеску в інтерв'ю РАР.

"Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців "Вагнера" для наших союзників, але ми залишаємося пильними", – сказала вона.

За її словами, наразі НАТО значно посилило оборонну присутність у східній частині Альянсу. Це є відповіддю на агресію Росії, і "продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра території Альянсу".

"Як заявили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги незаконній війні Росії проти України і засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", - сказала Лонгеску.

Найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ЧВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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