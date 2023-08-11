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Наемники "Вагнера" присоединятся к армии Беларуси на границах НАТО, - британская разведка

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Беларусь, Пятница 11 августа 2023 09:08
Наемники "Вагнера" присоединятся к армии Беларуси на границах НАТО, - британская разведка Фото: наемники "Вагнера" будут инструктировать армию Беларуси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Части белорусской армии проведут учения у границ стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Беларуси 7 августа объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОГМБ) проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы. В министерстве заявили, что учения призваны учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

"Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы "Вагнера" в качестве инструкторов", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, специальные учения, скорее всего, являются частью обычного учебного цикла белорусских военных. Базовый гарнизон 6 ОГМБ находится в Гродно, и маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто со вспомогательными средствами, необходимыми для приведения его в боеготовность.

"Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники "Вагнера" в Беларуси

Напомним, Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши. Учения проводятся на белорусском полигоне "Гожский" и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувальским коридором.

Часть наемников "Вагнера" перебрались в Беларусь после мятежа лидера группы Евгения Пригожина в конце июня. Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев".

Александр Лукашенко заявил, что наемники "Вагнера" готовят провокации на территории Польши.

В НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны находящихся в Беларуси российских боевиков.

Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать перемещение и действия наемников "Вагнера" в Беларуси.

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