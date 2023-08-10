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США стежать за переміщенням "вагнерівців" у Білорусі, - Держдеп

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Четвер 10 серпня 2023 00:53
США стежать за переміщенням "вагнерівців" у Білорусі, - Держдеп Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки продовжують відстежувати переміщення та дії найманців російської ПВК "Вагнера" у Білорусі.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Державному департаменті заявили, що їм відомо про появу нового табору, який може розміщувати близько тисячі російських найманців у Білорусі. У відомстві підкреслюють, що Сполучені Штати уважно відстежують дії та переміщення приватної військової компанії Пригожина.

"Як ми вже наголошували, прихід цих сил до Білорусі є ще одним прикладом того, як Лукашенко надалі передає Кремлю можливості контролю та прийняття рішень всупереч інтересам і бажанням білоруського народу", - заявив Міллер.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ЧВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

В Альянсі заявили, що не бачать прямої чи опосередкованої загрози з боку російських бойовиків, які перебувають у Білорусі.

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Сполучені Штати Америки Вагнерівці Білорусь
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