США стежать за переміщенням "вагнерівців" у Білорусі, - Держдеп

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

У Державному департаменті заявили, що їм відомо про появу нового табору, який може розміщувати близько тисячі російських найманців у Білорусі. У відомстві підкреслюють, що Сполучені Штати уважно відстежують дії та переміщення приватної військової компанії Пригожина.

"Як ми вже наголошували, прихід цих сил до Білорусі є ще одним прикладом того, як Лукашенко надалі передає Кремлю можливості контролю та прийняття рішень всупереч інтересам і бажанням білоруського народу", - заявив Міллер.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ЧВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

В Альянсі заявили, що не бачать прямої чи опосередкованої загрози з боку російських бойовиків, які перебувають у Білорусі.