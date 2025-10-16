Найманці з КНДР коригують вогонь росіян по ЗСУ в Сумській області, - Генштаб

Генштаб повідомив, що російські окупанти залучають підрозділи північнокорейських найманців, відправлених на війну режимом диктатора Кім Чен Ина, до атак на ЗСУ в Сумській області.

Найманці діють з території Курської області. Вони ведуть розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції ЗСУ та допомагають окупантам коригувати удари по українських військових на Сумщині.

"Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ", - сказано у повідомленні.

В Генштабі додали, що росіяни зазнають критичних втрат особового складу на тлі повного провалу наступу в Сумській області. Тому ворог продовжує залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.

"Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни", - сказано у повідомленні ГШ.