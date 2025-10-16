Наемники из КНДР корректируют огонь россиян по ВСУ в Сумской области, - Генштаб

Генштаб сообщил, что российские оккупанты привлекают подразделения северокорейских наемников, отправленных на войну режимом диктатора Ким Чен Ына, к атакам на ВСУ в Сумской области.

Наемники действуют с территории Курской области. Они ведут разведку с помощью беспилотников, обнаруживают позиции ВСУ и помогают оккупантам корректировать удары по украинским военным на Сумщине.

"Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что россияне несут критические потери личного состава на фоне полного провала наступления в Сумской области. Поэтому враг продолжает привлечение наемников из КНДР для активных боевых действий.

"Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны", - сказано в сообщении ГШ.