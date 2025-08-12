Ідеальна страва для обіду, яка чудово насичує та дарує легкість

Боул з нуту і кіноа - це ідеальний варіант для обіду. Він поживний, смачний і швидкий у приготуванні, зарядить енергією на весь день, знизить рівень цукру в крові і подарує відчуття легкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Рецепт боулу з нутом і кіноа

Інгредієнти:

кіноа - 1 склянка

вода - 1,5 склянки

нут - 1 банка (400 г, злити і промити)

болгарський перець - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

огірок - 1 шт.

сир фета - 100 г

оливкова олія - 1-2 ст. л

паприка - 1 ч. л (солодкої або копченої)

сіль, перець - за смаком

петрушка

Спосіб приготування

Кіноа промийте під холодною водою, щоб позбутися гіркуватості. Закип'ятіть воду, додай кіноа і варіть під кришкою 15 хвилин, поки кіноа не вбере всю воду. Потім зніміть з вогню і дайте постояти ще 5 хвилин.

Далі наріжте цибулю і болгарський перець маленькими кубиками, огірок - дрібними скибочками або кубиками.

У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте нут і паприку, обсмажте 5-7 хвилин, щоб нут став ароматним і трохи хрустким. Посоліть і поперчіть за смаком.

Змішай в великій мисці варену кіноа, обсмажений нут з паприкою, овочі і нарізану петрушку. Додай зверху кубики сиру фета.

Рецепт боулу з нутом та кіноа (фото: eatingwell.com)

Чим корисна страва

Високий вміст клітковини

Насолоджуйтесь цією стравою на обід і ви отримаєте третину рекомендованої денної норми клітковини. Одна порція містить 8 г клітковини, яка уповільнює травлення та засвоєння вуглеводів, довше зберігаючи відчуття ситості та стабілізуючи рівень цукру в крові.

Насичений антиоксидантами

Окислювальний стрес і запалення є двома ключовими факторами ризику розвитку хронічних захворювань, таких як діабет. Рослинні продукти багаті на антиоксиданти допомагають зменшити запалення.

Боул містить різноманітні продукти, багаті на антиоксиданти, такі як нут, кіноа та петрушка. Одна миска забезпечує 23% добової потреби у вітаміні А та 11% вітаміну С - двох вітамінах, які мають антиоксидантну дію.

Багатий на ненасичених жирів

Оливкова олія пов'язана зі зниженням рівня холестерину та ризику серцевих захворювань.